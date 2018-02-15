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Може згодитися: переговори
Білорусі та МВФ законсервовано

Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:05

Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано

Пропонуємо до обговорення:
Робота з Міжнародним валютним фондом триває в плановому робочому порядку, повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Юрій Селіверстов перед початком підсумкової колегії відомства.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:05

Батька своих не обидет,не то что наш кокаиновый барыга.
rubin2709
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