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Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Робота з Міжнародним валютним фондом триває в плановому робочому порядку, повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Юрій Селіверстов перед початком підсумкової колегії відомства.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:05
Батька своих не обидет,не то что наш кокаиновый барыга.
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