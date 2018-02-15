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Може згодитися: переговори
Білорусі та МВФ законсервовано

Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:05

Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано

Пропонуємо до обговорення:
Робота з Міжнародним валютним фондом триває в плановому робочому порядку, повідомив сьогодні журналістам заступник міністра фінансів Юрій Селіверстов перед початком підсумкової колегії відомства.

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R2
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Батька своих не обидет,не то что наш кокаиновый барыга.
rubin2709
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:30

  rubin2709 написав:Батька своих не обидет,не то что наш кокаиновый барыга.


батька - тупой колхозник, чья задача № 1 - удержание власти. остальное вторично
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 03:21

trololo

Согласен насчет колхозника, но назвать его тупым как минимум не совсем правильно. Неудачная, казалось бы, монетарная политика сочетается с не самыми плохими макроэкономическими результатами в целом. А что он сделал страну подстилкой РФ... Ну так очень многие страны Америки, да и арабы не меньше, так же живут по отношению к США, и ничего
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:58

Расскажите про успешную экономику беларуси, очень интересно. Днище такое же как у нас
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trololo
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:04

  trololo написав:Расскажите про успешную экономику беларуси, очень интересно. Днище такое же как у нас


ВВП на человека (номинал)
Белоруссия - 5700 долларов
Украина - 2100 долларов
В 2 раза успешнее по номиналу.

ВВП на человека (по ППС)
Белоруссия - 18 300 долларов
Украина - 8300 долларов
В 2,5 раза успешнее по покупательской способности.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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