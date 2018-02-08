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У Києві через ремонт станцію метро закриють на 7 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен" у фейсбуці.
Дивися повний текст У Києві через ремонт станцію метро закриють на 7 місяців
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:34
Ну и на хрена цирк нужно было устраивать с тендером?
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