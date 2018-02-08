Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен" у фейсбуці.
Дивися повний текст У Києві через ремонт станцію метро закриють на 7 місяців.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:34
У Києві через ремонт станцію метро закриють на 7 місяців
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Дивися повний текст У Києві через ремонт станцію метро закриють на 7 місяців.
Додано: Суб 17 лют, 2018 05:25
154 миллиона гривен всего лишь за ремонт выходов? Камнями Сваровски украсят? Нормальные у них аппетиты. За такие деньги китайцы бы рядом новую станцию построили
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