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МАУ анонсувала відкриття
нового авіарейсу до Італії

МАУ анонсувала відкриття нового авіарейсу до Італії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:47

МАУ анонсувала відкриття нового авіарейсу до Італії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі аеропорту Харків.

Дивися повний текст МАУ анонсувала відкриття нового авіарейсу до Італії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:47

А в некотрые страны, например в Португалию ниодного рейса ни у одной компании. А в Португалии, в Алгарве лучшие Европейские пляжи и они не доступны украинским туристам...
civ
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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