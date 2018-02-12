Про це повідомили в прес-службі аеропорту Харків.
Дивися повний текст МАУ анонсувала відкриття нового авіарейсу до Італії.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:47
МАУ анонсувала відкриття нового авіарейсу до Італії
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Дивися повний текст МАУ анонсувала відкриття нового авіарейсу до Італії.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:47
А в некотрые страны, например в Португалию ниодного рейса ни у одной компании. А в Португалии, в Алгарве лучшие Европейские пляжи и они не доступны украинским туристам...
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