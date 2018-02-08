Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54
В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54
И чем кончился суд с ТПЭ? Наверное вернули турбины? Климкин на своем "горбу" их утащил к фошистам?)
Додано: Суб 17 лют, 2018 00:28
А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым?
Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ).
А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь
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