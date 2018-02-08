Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54
В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54
И чем кончился суд с ТПЭ? Наверное вернули турбины? Климкин на своем "горбу" их утащил к фошистам?)
Додано: Суб 17 лют, 2018 00:28
А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым?
Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ).
А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь
Додано: Суб 17 лют, 2018 05:01
Какие же выводы? Товар поставлен - деньги за него получены. Сотрудничество и поставки в росию Сименс продолжает и дальше.
Штраф, за поставки без санкции и в обход таможни Украины, в размере 100% суммы поставки или, хотя бы, в размере полученной прибыли - отрезвил бы мгновенно "европейские компании". А так...
" - Мальчик, ты зачем бросил кирпич в голову дяде?
- Я так больше не буду, я не знал, что он туда ему попадет.
- Ну, хорошо, иди и больше так не делай."
Додано: Суб 17 лют, 2018 07:19
Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?
Додано: Суб 17 лют, 2018 07:19
Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:28
Дело не в том, что он думает, а в предложении которое нацеленно на улучшение жизни людей. Например В СССР думали, что строят коммунизм, но при этом строили жилье, дороги, машины, самолеты электростанции и др. От этого электричество советских электростанций хуже не стало. Сейчас нужно думать как выгодней поставить воду в Крым, воспользоваться преимуществами крымского моста и др.
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:30
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:40
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