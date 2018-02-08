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В Siemens запевнили, що "кримська
історія" більше не...

В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54

В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54

И чем кончился суд с ТПЭ? Наверное вернули турбины? Климкин на своем "горбу" их утащил к фошистам?)
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:28

А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым?

Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ).

А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 05:01

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
выводы должен сделать..., чтобы больше не попасть в российскую ловушку


Какие же выводы? Товар поставлен - деньги за него получены. Сотрудничество и поставки в росию Сименс продолжает и дальше.

Штраф, за поставки без санкции и в обход таможни Украины, в размере 100% суммы поставки или, хотя бы, в размере полученной прибыли - отрезвил бы мгновенно "европейские компании". А так...

" - Мальчик, ты зачем бросил кирпич в голову дяде?
- Я так больше не буду, я не знал, что он туда ему попадет.
- Ну, хорошо, иди и больше так не делай."
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:19

  Detractoris написав:А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым? Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ). А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь

Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?
stud_kapally3
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:19

  Detractoris написав:А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым? Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ). А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь

Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?
stud_kapally3
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:28

  stud_kapally3 написав: Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?

Дело не в том, что он думает, а в предложении которое нацеленно на улучшение жизни людей. Например В СССР думали, что строят коммунизм, но при этом строили жилье, дороги, машины, самолеты электростанции и др. От этого электричество советских электростанций хуже не стало. Сейчас нужно думать как выгодней поставить воду в Крым, воспользоваться преимуществами крымского моста и др.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:30

  stud_kapally3 написав: Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?

Во всяком случае, мне сложно понять как обнищавшие жители Украины смогут получить пользу от призыва гаранта "...запретить Российский флаг во всем мире...".
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:40

  stud_kapally3 написав: Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?

Или сейчас думают, что идут в Европу и уничтожают промышленный потенциал, народа на 30% меньше стало и др.
nik1
 
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