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В Siemens запевнили, що "кримська
історія" більше не...

В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54

В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54

И чем кончился суд с ТПЭ? Наверное вернули турбины? Климкин на своем "горбу" их утащил к фошистам?)
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:28

А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым?

Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ).

А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 05:01

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
выводы должен сделать..., чтобы больше не попасть в российскую ловушку


Какие же выводы? Товар поставлен - деньги за него получены. Сотрудничество и поставки в росию Сименс продолжает и дальше.

Штраф, за поставки без санкции и в обход таможни Украины, в размере 100% суммы поставки или, хотя бы, в размере полученной прибыли - отрезвил бы мгновенно "европейские компании". А так...

" - Мальчик, ты зачем бросил кирпич в голову дяде?
- Я так больше не буду, я не знал, что он туда ему попадет.
- Ну, хорошо, иди и больше так не делай."
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 07:19

  Detractoris написав:А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым? Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ). А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь

Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?
stud_kapally3
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:28

  stud_kapally3 написав: Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?

Дело не в том, что он думает, а в предложении которое нацеленно на улучшение жизни людей. Например В СССР думали, что строят коммунизм, но при этом строили жилье, дороги, машины, самолеты электростанции и др. От этого электричество советских электростанций хуже не стало. Сейчас нужно думать как выгодней поставить воду в Крым, воспользоваться преимуществами крымского моста и др.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 11:04

Re: В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...

Несчастные люди. Их сознание необратимо повреждено ненавистью. Они не в состоянии больше думать про Украину. Они думают только про Россию... На смешные требования соответствующие заверения.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:15

  stud_kapally3 написав:
  Detractoris написав:А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым? Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ). А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь

Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?


Что я реально считаю, так это то, что Россия медленно, но уверенно идет к своему развалу. Причины тут исключительно внутренние - дело не в санкциях, не в стоимости нефти, не в русофобской истерии по всему мира и даже не в повальной коррупции.

Дело в скрепах, особом пути и сращивании государства с церковью. Ровно это довело до революции век назад, и доведет сейчас (в историческом масштабе - 10-20 лет).

В этих условиях возможны самые разные варианты, в том числе развал федерации на несколько кусков.

И если Украина будет стабильна в этот период (что далеко не факт, но все в наших руках - думать об этом уже пора), то возможно появление окна для возврата Крыма.

Если же в Украине будет такой бардак, как сегодня, то мы будем втянуты в эти события, и вообще можем утратить государственность. Но это уже легкий оффтоп.

nik1, спасибо за поддержку. Правильно поняли мой посыл
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 14:00

  ceba написав: Вы плохо знакомы с предметом и кроме того,пытаетесь играть в Наполеона,Черчилля или Гитлера, поэтому выдаете свои хотелки за пророчества. Если бы вы учили историю, по могли бы понять,что за Крым и Севастополь россияне будут держаться до последнего предела. Так было в 1854/55, так было в 1918/20, так было в 1941/42.

Интересно, а почему это я играю в перечисленных вами людей??

Я ж написал - Россия развалится изнутри. И здесь уже не может быть ни 3 фамилий, ни даже 3 тыс фамилий. Потому что за будущий развал России в ответе процентов эдак 80% россиян, поддерживающих то мракобесие, которое уже пустило корни и дает всходы.

А как россияне воевали до последнего за Крым, мы уже видели - 24 августа 1991, когда Украина провозгласила о своей независимости.

Сильно не до Украины было тогда россиянам (при всем том арсенале ЯО и других стратегических объектов, которые нам достались).

И сильно не до Крыма будет россиянам через 10-20 лет, когда начнется следующий парад суверенитетов республик, которым непонятно, что такое "особый путь" и что их объединяет с людьми, поклоняющимися царю и патриарху...

PS: от немцев Крым отбивали вместе! Это не победа россиян, это общая победа! И поверьте, я нисколько не рад будущему развалу Россию, и очень хотел бы, чтобы мы вместе параллельно шли европейским путем - путем цивилизации! Но с сегодняшними путиными, гундяевыми и всеми теми, кто их поддерживает, нам точно не по пути!!
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:03

Ceba, пока писал, ваше сообщение исчезло, но все равно опубликую ответ - вдруг оставят :)

_______________________________

Вы отказываетесь слышать!

Причем здесь Наполеон, или другой, кто пытался завоевать Россию?

Я говорю о том, что враг России живет внутри нее! И этот враг, в отличие от наполеонов, уже ее побеждал, и пообедит снова. Это - запредельное холуйство большей части населения (для Украины проблема холуев тоже актуальна, но в меньшей степени).

Что такое мракобесие, прекрасно понимаю я и, судя по всему, не знаете, или не понимаете вы!

Сегодня попы в России оккупировали образование, оккупировали науку, тесно сплелись с властью, совместно с которой культивируют безграмотность и покорство, обслуживая холуйский запрос общества.

А при СССР это почти победили, заинтересовали дикарей (да-да, именно безграмотных дикарей, которыми являлись 98% жителей Империи) знаниями и побудили их к поиску. Все это уже практически утрачено. Как будет утрачено полностью (я даю 10-20 лет), произойдет переворот, вероятнее всего, с отделением территорий.

То, что вы расписали якобы как борьбу России за Крым в период 1991-2014 на самом деле является борьбой за военную базу, даже не за весь Севастополь. Жители Севастополя России так же неинтересны, как и другие крымчане. Важна лишь территория для объектов обеспечения обороны.

Впрочем, справедливости ради, Украине тоже крымчане не особенно были нужны - коллаборанты там вызревали еще с 1990-х, и никому не было до этого дела. А сейчас Украина (а точнее ее власть с рейтингом ниже 10%) еще и блокадой крымчан занимается, чем взращивает только ненависть, но никак не любовь и лояльность.

По царю - это в России то нет царя? А как же 18 лет власти одного человека, рейтинг которого до сих пор выше 70% (причем реальный, не придуманный Киселевым)?

По патриарху - священнослужители оккупировали политические партии и армию, в образование прочно вошла псевдо-наука теология, клерики рассказывают обществу о морали и правилах поведения. С 1991 года построено и восстановлено более 25 тыс храмов. При уменьшении количества школ на эти же 25 тыс.

Мужики в платьях на ток-шоу, в парламенте, в школах, университетах и академиях наук, в военных частях, на запуске заводов и космических ракет, даже в бизнесе.

Вам этого мало?.. Ну тогда продолжайте играться... Увидите, какой будет исход.

PS: мои прогнозы по России к майданной гуще имеют мало отношения. За майдан платит Украина. И судя по всему, счет оплачен еще не полностью. Крым и Донбасс это еще не все - по швам уже трещит и запад страны. Еще лет 5 продолжения игры в мононациональное государство с единым языком, чтением истории и героями, и следующая часть территорий - на выход
Detractoris
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