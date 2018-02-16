В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...

Додано: Суб 17 лют, 2018 20:03

Ceba, пока писал, ваше сообщение исчезло, но все равно опубликую ответ - вдруг оставят :)



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Вы отказываетесь слышать!



Причем здесь Наполеон, или другой, кто пытался завоевать Россию?



Я говорю о том, что враг России живет внутри нее! И этот враг, в отличие от наполеонов, уже ее побеждал, и пообедит снова. Это - запредельное холуйство большей части населения (для Украины проблема холуев тоже актуальна, но в меньшей степени).



Что такое мракобесие, прекрасно понимаю я и, судя по всему, не знаете, или не понимаете вы!



Сегодня попы в России оккупировали образование, оккупировали науку, тесно сплелись с властью, совместно с которой культивируют безграмотность и покорство, обслуживая холуйский запрос общества.



А при СССР это почти победили, заинтересовали дикарей (да-да, именно безграмотных дикарей, которыми являлись 98% жителей Империи) знаниями и побудили их к поиску. Все это уже практически утрачено. Как будет утрачено полностью (я даю 10-20 лет), произойдет переворот, вероятнее всего, с отделением территорий.



То, что вы расписали якобы как борьбу России за Крым в период 1991-2014 на самом деле является борьбой за военную базу, даже не за весь Севастополь. Жители Севастополя России так же неинтересны, как и другие крымчане. Важна лишь территория для объектов обеспечения обороны.



Впрочем, справедливости ради, Украине тоже крымчане не особенно были нужны - коллаборанты там вызревали еще с 1990-х, и никому не было до этого дела. А сейчас Украина (а точнее ее власть с рейтингом ниже 10%) еще и блокадой крымчан занимается, чем взращивает только ненависть, но никак не любовь и лояльность.



По царю - это в России то нет царя? А как же 18 лет власти одного человека, рейтинг которого до сих пор выше 70% (причем реальный, не придуманный Киселевым)?



По патриарху - священнослужители оккупировали политические партии и армию, в образование прочно вошла псевдо-наука теология, клерики рассказывают обществу о морали и правилах поведения. С 1991 года построено и восстановлено более 25 тыс храмов. При уменьшении количества школ на эти же 25 тыс.



Мужики в платьях на ток-шоу, в парламенте, в школах, университетах и академиях наук, в военных частях, на запуске заводов и космических ракет, даже в бизнесе.



Вам этого мало?.. Ну тогда продолжайте играться... Увидите, какой будет исход.



PS: мои прогнозы по России к майданной гуще имеют мало отношения. За майдан платит Украина. И судя по всему, счет оплачен еще не полностью. Крым и Донбасс это еще не все - по швам уже трещит и запад страны. Еще лет 5 продолжения игры в мононациональное государство с единым языком, чтением истории и героями, и следующая часть территорий - на выход