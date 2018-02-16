Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54
В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не повториться - Клімкін.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:54
И чем кончился суд с ТПЭ? Наверное вернули турбины? Климкин на своем "горбу" их утащил к фошистам?)
Додано: Суб 17 лют, 2018 00:28
А зачем препятствовать российским инвестициям в НАШ украинский Крым?
Я за то, чтоб они там построили как можно больше полезного. Все равно Крым через какое-то время либо станет отдельным образованием, с которым мы будем дружить и торговать, либо вернется к Украине и снова интегрируется в нашу экономику (случиться это может при возможном развале РФ).
А "наказывать" крымчан за их попустительство в аннексии - тупиковый шаг. Так их любовь и лояльность точно не заполучишь
Додано: Суб 17 лют, 2018 05:01
Какие же выводы? Товар поставлен - деньги за него получены. Сотрудничество и поставки в росию Сименс продолжает и дальше.
Штраф, за поставки без санкции и в обход таможни Украины, в размере 100% суммы поставки или, хотя бы, в размере полученной прибыли - отрезвил бы мгновенно "европейские компании". А так...
" - Мальчик, ты зачем бросил кирпич в голову дяде?
- Я так больше не буду, я не знал, что он туда ему попадет.
- Ну, хорошо, иди и больше так не делай."
Додано: Суб 17 лют, 2018 07:19
Вы реально думаете, что ситуация с Крымом как-то изменится?
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:28
Дело не в том, что он думает, а в предложении которое нацеленно на улучшение жизни людей. Например В СССР думали, что строят коммунизм, но при этом строили жилье, дороги, машины, самолеты электростанции и др. От этого электричество советских электростанций хуже не стало. Сейчас нужно думать как выгодней поставить воду в Крым, воспользоваться преимуществами крымского моста и др.
Додано: Суб 17 лют, 2018 11:04
Re: В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
Несчастные люди. Их сознание необратимо повреждено ненавистью. Они не в состоянии больше думать про Украину. Они думают только про Россию... На смешные требования соответствующие заверения.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Суб 17 лют, 2018 12:15
Что я реально считаю, так это то, что Россия медленно, но уверенно идет к своему развалу. Причины тут исключительно внутренние - дело не в санкциях, не в стоимости нефти, не в русофобской истерии по всему мира и даже не в повальной коррупции.
Дело в скрепах, особом пути и сращивании государства с церковью. Ровно это довело до революции век назад, и доведет сейчас (в историческом масштабе - 10-20 лет).
В этих условиях возможны самые разные варианты, в том числе развал федерации на несколько кусков.
И если Украина будет стабильна в этот период (что далеко не факт, но все в наших руках - думать об этом уже пора), то возможно появление окна для возврата Крыма.
Если же в Украине будет такой бардак, как сегодня, то мы будем втянуты в эти события, и вообще можем утратить государственность. Но это уже легкий оффтоп.
nik1, спасибо за поддержку. Правильно поняли мой посыл
Додано: Суб 17 лют, 2018 14:00
Интересно, а почему это я играю в перечисленных вами людей??
Я ж написал - Россия развалится изнутри. И здесь уже не может быть ни 3 фамилий, ни даже 3 тыс фамилий. Потому что за будущий развал России в ответе процентов эдак 80% россиян, поддерживающих то мракобесие, которое уже пустило корни и дает всходы.
А как россияне воевали до последнего за Крым, мы уже видели - 24 августа 1991, когда Украина провозгласила о своей независимости.
Сильно не до Украины было тогда россиянам (при всем том арсенале ЯО и других стратегических объектов, которые нам достались).
И сильно не до Крыма будет россиянам через 10-20 лет, когда начнется следующий парад суверенитетов республик, которым непонятно, что такое "особый путь" и что их объединяет с людьми, поклоняющимися царю и патриарху...
PS: от немцев Крым отбивали вместе! Это не победа россиян, это общая победа! И поверьте, я нисколько не рад будущему развалу Россию, и очень хотел бы, чтобы мы вместе параллельно шли европейским путем - путем цивилизации! Но с сегодняшними путиными, гундяевыми и всеми теми, кто их поддерживает, нам точно не по пути!!
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:03
Ceba, пока писал, ваше сообщение исчезло, но все равно опубликую ответ - вдруг оставят :)
_______________________________
Вы отказываетесь слышать!
Причем здесь Наполеон, или другой, кто пытался завоевать Россию?
Я говорю о том, что враг России живет внутри нее! И этот враг, в отличие от наполеонов, уже ее побеждал, и пообедит снова. Это - запредельное холуйство большей части населения (для Украины проблема холуев тоже актуальна, но в меньшей степени).
Что такое мракобесие, прекрасно понимаю я и, судя по всему, не знаете, или не понимаете вы!
Сегодня попы в России оккупировали образование, оккупировали науку, тесно сплелись с властью, совместно с которой культивируют безграмотность и покорство, обслуживая холуйский запрос общества.
А при СССР это почти победили, заинтересовали дикарей (да-да, именно безграмотных дикарей, которыми являлись 98% жителей Империи) знаниями и побудили их к поиску. Все это уже практически утрачено. Как будет утрачено полностью (я даю 10-20 лет), произойдет переворот, вероятнее всего, с отделением территорий.
То, что вы расписали якобы как борьбу России за Крым в период 1991-2014 на самом деле является борьбой за военную базу, даже не за весь Севастополь. Жители Севастополя России так же неинтересны, как и другие крымчане. Важна лишь территория для объектов обеспечения обороны.
Впрочем, справедливости ради, Украине тоже крымчане не особенно были нужны - коллаборанты там вызревали еще с 1990-х, и никому не было до этого дела. А сейчас Украина (а точнее ее власть с рейтингом ниже 10%) еще и блокадой крымчан занимается, чем взращивает только ненависть, но никак не любовь и лояльность.
По царю - это в России то нет царя? А как же 18 лет власти одного человека, рейтинг которого до сих пор выше 70% (причем реальный, не придуманный Киселевым)?
По патриарху - священнослужители оккупировали политические партии и армию, в образование прочно вошла псевдо-наука теология, клерики рассказывают обществу о морали и правилах поведения. С 1991 года построено и восстановлено более 25 тыс храмов. При уменьшении количества школ на эти же 25 тыс.
Мужики в платьях на ток-шоу, в парламенте, в школах, университетах и академиях наук, в военных частях, на запуске заводов и космических ракет, даже в бизнесе.
Вам этого мало?.. Ну тогда продолжайте играться... Увидите, какой будет исход.
PS: мои прогнозы по России к майданной гуще имеют мало отношения. За майдан платит Украина. И судя по всему, счет оплачен еще не полностью. Крым и Донбасс это еще не все - по швам уже трещит и запад страны. Еще лет 5 продолжения игры в мононациональное государство с единым языком, чтением истории и героями, и следующая часть территорий - на выход
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