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В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лют, 2018 21:09
Detractoris Я вам напишу в "приватне повідомлення".
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ceba
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