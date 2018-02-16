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В Siemens запевнили, що "кримська
історія" більше не...

В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 21:09

Detractoris Я вам напишу в "приватне повідомлення".
ceba
 
Повідомлень: 2536
З нами з: 12.03.16
Подякував: 69 раз.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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