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В Україну під виглядом тютюну для кальяну нелегально...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лют, 2018 00:38
Пропонуємо до обговорення:
Такі дії дозволили правопорушникам уникнути сплати податків на суму близько 140 тис. євро.
Дивися повний текст В Україну під виглядом тютюну для кальяну нелегально завозили тирсу з варенням
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Додано: Суб 17 лют, 2018 00:38
Либо пацаны пожлобились, либо конкуренты дали больше...
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