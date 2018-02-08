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В Україну під виглядом тютюну
для кальяну нелегально...

В Україну під виглядом тютюну для кальяну нелегально...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:38

В Україну під виглядом тютюну для кальяну нелегально...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дії дозволили правопорушникам уникнути сплати податків на суму близько 140 тис. євро.

Дивися повний текст В Україну під виглядом тютюну для кальяну нелегально завозили тирсу з варенням.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:38

Либо пацаны пожлобились, либо конкуренты дали больше...
Radon
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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