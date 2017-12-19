RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Продуктові картки в РФ
запустять в 2019 році

Продуктові картки в РФ запустять в 2019 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:57

Продуктові картки в РФ запустять в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Влада РФ розраховує запустити програму продовольчої допомоги незаможному населенню Росії в 2019 р.

Дивися повний текст Продуктові картки в РФ запустять в 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80166
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 09:57

Ничего сами придумать не могут, тупо копируют штатовскую систему.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка України зросла на 2,2% у 2017 році
R2 » Чет 15 лют, 2018 21:25
3 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 15:24
myshapiton
Що буде з курсом долара в 2018 році: прогноз економіста
R2 » Вів 19 гру, 2017 14:10
2 233
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 22:22
derkachov_v
Javelin будуть в Україні в нинішньому році, - Полторак
R2 » Сер 07 лют, 2018 19:37
8 283
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 17:45
nik1
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12724)
17.02.2018 10:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.