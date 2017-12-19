Влада РФ розраховує запустити програму продовольчої допомоги незаможному населенню Росії в 2019 р.
Дивися повний текст Продуктові картки в РФ запустять в 2019 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:57
Продуктові картки в РФ запустять в 2019 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продуктові картки в РФ запустять в 2019 році.
Додано: Суб 17 лют, 2018 09:57
Ничего сами придумать не могут, тупо копируют штатовскую систему.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
реклама
|