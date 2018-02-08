Середня заробітна плата в Польщі в 2017 році склала 4271 злотий або трохи більше €1 тис.
Дивися повний текст У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в Польщі перевищила €1000.
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Додано: Суб 17 лют, 2018 10:11
У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в Польщі перевищила €1000.
Додано: Суб 17 лют, 2018 10:11
Году так в 1990-91м наши челноки возили в Польшу львовские телики Электрон. Поляки балдели от них. Спустя 26 лет уже мы балдеем. От их зарплат и наших крольцман-реформ. Цэ пэрэмога :(((
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