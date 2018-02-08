RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У чотири рази більше за
українську. Середня зарплата в...

У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:11

У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в...

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в Польщі в 2017 році склала 4271 злотий або трохи більше €1 тис.

Дивися повний текст У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в Польщі перевищила €1000.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80167
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:11

Году так в 1990-91м наши челноки возили в Польшу львовские телики Электрон. Поляки балдели от них. Спустя 26 лет уже мы балдеем. От их зарплат и наших крольцман-реформ. Цэ пэрэмога :(((
moniks
 
Повідомлень: 868
З нами з: 27.08.14
Подякував: 468 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Все більше українців пересідають на електромобілі: ТОП-3... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 08 лют, 2018 10:36
37 1666
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 10:00
trololo
В Siemens запевнили, що "кримська історія" більше не...
R2 » П'ят 16 лют, 2018 23:54
8 206
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 09:40
nik1
Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне... 1, 2
R2 » П'ят 16 лют, 2018 16:25
15 791
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 07:29
Миша-клиент
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12724)
17.02.2018 10:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.