У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в...

Додано: Суб 17 лют, 2018 20:48

Sergius написав: moniks написав: Году так в 1990-91м наши челноки возили в Польшу львовские телики Электрон. Поляки балдели от них. Спустя 26 лет уже мы балдеем. От их зарплат и наших крольцман-реформ. Цэ пэрэмога (( Году так в 1990-91м наши челноки возили в Польшу львовские телики Электрон. Поляки балдели от них. Спустя 26 лет уже мы балдеем. От их зарплат и наших крольцман-реформ. Цэ пэрэмога((

Так 25 лет боялись делать реформы и жили на кредиты. Мол в Польше шоковая терапия, а мы по-тихоньку будем делать реформы. Вот и результат. Так 25 лет боялись делать реформы и жили на кредиты. Мол в Польше шоковая терапия, а мы по-тихоньку будем делать реформы. Вот и результат.

Циничная лживость воров при власти переходит все пределы. А эти подлые воровские лозунги - про "шоковую терапию" просто слов нет. Была в Украине уже с грабительской целью шоковая терапия - с 1991 года по 2000. Когда продукты были у нас в Днепре по карточкам масла 50 грамм в месяц, и стреляли на улицах. И не лгите так нагло тут грамотные люди - развитие экономики - требует стабильности, а не шока и беспорядка - при "шоковой политике (терапии)" - ПРИ ВОЙНЕ - развале страны - страну удобно разграблять из вне. Это полезно только габителям , кто находится вне состояния шока. Это известная уголовная фишка, с людьми в шоке можно делать что хочешь, грабят обычно и обворовывают.Реформы все нужные были проведены тогда же. Еще в прошлом веке , с 1991 года. Как люди врут вопреки очевидности. Были законы о частной собственности на средства производства, разрешена коммерческая деятельность и стала финансовая система капиталистическая. А больше ничего не нужно , никакого шока - шок вреден и разрушителен для экономики и для финансовой деятельности. Пожалуйста - способные коммерсы - могли накапливать капиталы и создавать СВОИ предприятия с 1991 года. Появились первые кооперативы с назначенными кооператорами - и .... присосались к старым советским предприятиям. Свое нужно создавать - а не созданное давно разграблять. При чем тут капитализм ? Пусть крайне правые построят хоть одну свою улицу, завод , предпрятие - и тогда называют ее именем Бандеры. И Шухевича. А то как-то странно строил Сталин - так его проклинают , как РУССКОГО - хотя он грузином был, хотя в его домах до сих пор живут, и улицы переименовывают им построенные в честь Шухевича Бандеры. Я только за, если идеи Бандеры - Шухевча правильные, полезные, созидательные и прогрессивные - хочу видеть рост экономики и все вновь построенное называть только во имя Бандеры - справедливо называть только в его честь. НО мухи отдельно - котлеты отдельно.Пока наши капиталисты создавали бы свои предприяти с 1991 года - можно бы не голодать народу - за чем это ? не все станут капиталистами - большинство обывателей и работяг при любой формации , и им можно было работать на старых предприятиях - тем более не факт что украинцы вообще способны поддерживать хоть каку-то экономическую деятельность , тем более капиталистическую - ничего нового за 27 лет не было создано ни одного нового предприятия. Это вопиющий факт. При всех необходимых для этого реформах.И реформы тут не при чем - уже давно все есть. Не врите про теперешний " антикоррупционный суд" - только этого нам и не хватает - это не реформа - это про масляное масло, или про мокрую воду. Если вся правоохранительная система коррумпированная - то не может быть один суд - не коррумпированным. Судьи с Луны прилетят ? Агитатор от тех, кто дерибанит страну - забудьте про вашу шоковую фишку для ограбления народа Украины. Все это уже проходили. Это развод лохов. Так тогда хоть реформы настоящие провели, под их прикрытием, остальной вред и всю эту систему по разграблению страны.Забудьте про первичный капитал - который якобы накапливают только криминально. Те , кто эту программу придумал из трех лозунгов лживых ( Ротшильды с Бжезинским) - сами свои капиталы получили по наследству от законной ювелирной деятельности своих предков, которые начинали с нуля. Как и положено. Все законно. Но нам продвигают брехливую агитацию - и 3 штампованных лозунга лживых - для разграбления Украины. Третий штамп - кроме шоковой терапии , первичного капитала через криминал - еще и " частный собственник всегда эффективный". Если капитал свой заработанный - своим умом и рискуя своими бабками - и то не всегда, - иногда - да. Но далеко не всегда получается. Тут от способностей и труда зависит. Сколько разоряется частников. Но если капитал ворованный - так он никем не ценится - и ляшки жжет. И хочется капитал профукать, и избавиться от ограбленного народа хоть как, хоть голодом, хоть холодом,хоть нищенскими зарплатами и пенсиями, хоть "мед-реформой" - смысл ее - чтобы оставить без вакцин население - это есть. Это реформа ? Это грабительский бред. Понятно - что если люди тяжело болеют и голодают ,им не до того , кто их землю, леса грабит,построенное ими грабит в такой момент то есть "прихватизиует". В чем реформа - если нет вакцин и лекарства лечение не доступно для населения ? О каких реформах сегодня речь ? Все давно уж сделано. И тогда же развалено.