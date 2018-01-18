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Датчик в черевику дозволяє
точно визначити місце...

Датчик в черевику дозволяє точно визначити місце...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 10:28

Датчик в черевику дозволяє точно визначити місце...

Пропонуємо до обговорення:
Супутникова система позиціонування здатна визначити місце людини в будь-якій точці Землі, лише б приймач був у зоні дії супутника.

Дивися повний текст Датчик в черевику дозволяє точно визначити місце розташування без GPS.
R2
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