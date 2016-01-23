RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Занадто мало платять: експерти
радять українцям просити...

Занадто мало платять: експерти радять українцям просити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 11:24

Занадто мало платять: експерти радять українцям просити...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці впевнені, що підприємцям доведеться піти працівникам назустріч

Дивися повний текст Занадто мало платять: експерти радять українцям просити підвищення зарплати на 15-20%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80174
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 11:24

Просить повышения зарплаты это как???
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 11:36

Просити - якось принизливо звучить, якщо працівник сумлінно виконує свої обов'язки - то якого він повинен випрошувати додаткові копійчини? Він продає свою працю, роботодавець купляє. Це задача роботодавця: слідкувати - чи всі задоволені заробітною платнею.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.09.10
Подякував: 294 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:14

Когда советчик-эксперт покупает нечто, он смотрит сколько это нечто стоит в разных магазинах, какое оно бывает и тогда принимает решение. И ему неважно, какие затраты несут продавцы, дистрибьюторы, супермаркеты. Он же платит СВОИ деньги.
Есть рынок товара, есть рынок труда.
Есть потребкорзина конкретного человека, есть качество и количество труда конкретного человека. Сам этот чел и должен балансировать первое и второе.
Когда к работодателю приходят просить прибавку к зарплате, первое, что он спросит: - А что вы будете делать за бОльшую з/п?
А иначе получается замкнутый круг из роста з/п и роста цен на произведенные товары и услуги.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 06.03.14
Подякував: 679 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:37

В стране без рыночной экономики , любое повышение зарплаты будет приводить к росту стоимости товаров и услуг. Яркий пример - повышение пенсий.
vovchik
 
Повідомлень: 14
З нами з: 02.04.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 13:36

И потом жаловаться на общий рост цен?
500
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 13:43

  vovchik написав:В стране без рыночной экономики , любое повышение зарплаты будет приводить к росту стоимости товаров и услуг. Яркий пример - повышение пенсий.

А Ви знаєте, яка доля ФОТ в собівартості продукції, якщо таке кажете? І пенсії - це не заробітня плата.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2158
З нами з: 19.09.10
Подякував: 294 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 18:09

Пускай просят не повышения зарплаты у работодателя,а понижения курса доллара у государства. Тогда и зарплаты вырастут.
rubin2709
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 17.05.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:34

Re: Занадто мало платять: експерти радять українцям просити.

Зачем люди не понимающие ничего в экономике пишут комментарии? Это ж вынос мозга. И точно накие же безграмотные популисты-воры управляют страной.
О каком повышение зарплат на 20%-35% может идти речь при росте ВВП на 1,5% в год и минусовом торговом балансе 2,5 млрд.долл? Правильно - не более 2,5-3% это уже роскошь. Все что выше, в нашем случае, это популизм.
По этому уже в 19 году лично я жду доллар, в лучшем случае, ближе к 38-40.
Почему именно в 19? Все очень просто, предвыборный год - год популизма, вешанья лапши на уши и гречки.
По этому запасайтесь сухарями.
bublik_ltd
 
Повідомлень: 129
З нами з: 24.11.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому українці погано платять за комунальні послуги
R2 » Нед 11 лют, 2018 19:26
6 312
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 15:05
trix_kr
Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування 1, 2, 3
R2 » Суб 10 лют, 2018 17:13
21 900
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 14:06
safonovstanislav
Експерти підрахували ціну гектара землі в Україні 1, 2
R2 » Суб 23 січ, 2016 12:07
13 3081
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 12:51
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4380)
17.02.2018 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.