Фахівці впевнені, що підприємцям доведеться піти працівникам назустріч
Дивися повний текст Занадто мало платять: експерти радять українцям просити підвищення зарплати на 15-20%.
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Додано: Суб 17 лют, 2018 11:24
Занадто мало платять: експерти радять українцям просити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Занадто мало платять: експерти радять українцям просити підвищення зарплати на 15-20%.
Додано: Суб 17 лют, 2018 11:36
Просити - якось принизливо звучить, якщо працівник сумлінно виконує свої обов'язки - то якого він повинен випрошувати додаткові копійчини? Він продає свою працю, роботодавець купляє. Це задача роботодавця: слідкувати - чи всі задоволені заробітною платнею.
Додано: Суб 17 лют, 2018 12:14
Когда советчик-эксперт покупает нечто, он смотрит сколько это нечто стоит в разных магазинах, какое оно бывает и тогда принимает решение. И ему неважно, какие затраты несут продавцы, дистрибьюторы, супермаркеты. Он же платит СВОИ деньги.
Есть рынок товара, есть рынок труда.
Есть потребкорзина конкретного человека, есть качество и количество труда конкретного человека. Сам этот чел и должен балансировать первое и второе.
Когда к работодателю приходят просить прибавку к зарплате, первое, что он спросит: - А что вы будете делать за бОльшую з/п?
А иначе получается замкнутый круг из роста з/п и роста цен на произведенные товары и услуги.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Суб 17 лют, 2018 12:37
В стране без рыночной экономики , любое повышение зарплаты будет приводить к росту стоимости товаров и услуг. Яркий пример - повышение пенсий.
Додано: Суб 17 лют, 2018 13:43
Додано: Суб 17 лют, 2018 18:09
Пускай просят не повышения зарплаты у работодателя,а понижения курса доллара у государства. Тогда и зарплаты вырастут.
Додано: Суб 17 лют, 2018 20:34
Re: Занадто мало платять: експерти радять українцям просити.
Зачем люди не понимающие ничего в экономике пишут комментарии? Это ж вынос мозга. И точно накие же безграмотные популисты-воры управляют страной.
О каком повышение зарплат на 20%-35% может идти речь при росте ВВП на 1,5% в год и минусовом торговом балансе 2,5 млрд.долл? Правильно - не более 2,5-3% это уже роскошь. Все что выше, в нашем случае, это популизм.
По этому уже в 19 году лично я жду доллар, в лучшем случае, ближе к 38-40.
Почему именно в 19? Все очень просто, предвыборный год - год популизма, вешанья лапши на уши и гречки.
По этому запасайтесь сухарями.
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:47
Верно лишь отчасти. ЗП растет сама по себе за счет инфляции и "делать больше" грубо говоря не надо. Ваша же теория применима к росту свыше роста в связи с инфляцией.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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