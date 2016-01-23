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Занадто мало платять: експерти радять українцям просити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:49

  vovchik написав:В стране без рыночной экономики , любое повышение зарплаты будет приводить к росту стоимости товаров и услуг. Яркий пример - повышение пенсий.

Практически не связанные вещи. Повышение пенсий и минималки не приводят к росту цен, так как это минимумы, а не максимумы
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:50

  rubin2709 написав:Пускай просят не повышения зарплаты у работодателя,а понижения курса доллара у государства. Тогда и зарплаты вырастут.

Шедевр! Курс, понизься! Раз, два!
Востаннє редагувалось SMOKE в Нед 18 лют, 2018 08:15, всього редагувалось 1 раз.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:52

  bublik_ltd написав:Зачем люди не понимающие ничего в экономике пишут комментарии? Это ж вынос мозга. И точно накие же безграмотные популисты-воры управляют страной.
О каком повышение зарплат на 20%-35% может идти речь при росте ВВП на 1,5% в год и минусовом торговом балансе 2,5 млрд.долл? Правильно - не более 2,5-3% это уже роскошь. Все что выше, в нашем случае, это популизм.
По этому уже в 19 году лично я жду доллар, в лучшем случае, ближе к 38-40.
Почему именно в 19? Все очень просто, предвыборный год - год популизма, вешанья лапши на уши и гречки.
По этому запасайтесь сухарями.

Ну если вы чушь про 38-40 пишете, то в экономике вы как бы тоже не але. Уж не обижайтесь:)
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 00:20

  BIGor написав:
  vovchik написав:В стране без рыночной экономики , любое повышение зарплаты будет приводить к росту стоимости товаров и услуг. Яркий пример - повышение пенсий.
А Ви знаєте, яка доля ФОТ в собівартості продукції, якщо таке кажете? І пенсії - це не заробітня плата.
Я знаю
В мене в магазині в продавця 60% від магазином створеного.
І що ? Мені медаль ? Чи просто продавець поганий, що в нього така низька продуктивність праці?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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