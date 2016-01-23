Занадто мало платять: експерти радять українцям просити...

Практически не связанные вещи. Повышение пенсий и минималки не приводят к росту цен, так как это минимумы, а не максимумы
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:49
Практически не связанные вещи. Повышение пенсий и минималки не приводят к росту цен, так как это минимумы, а не максимумы
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:50
Шедевр! Курс, понизься! Раз, два!
Востаннє редагувалось SMOKE в Нед 18 лют, 2018 08:15, всього редагувалось 1 раз.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 17 лют, 2018 23:52
Ну если вы чушь про 38-40 пишете, то в экономике вы как бы тоже не але. Уж не обижайтесь:)
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Нед 18 лют, 2018 00:20
Я знаю
В мене в магазині в продавця 60% від магазином створеного.
І що ? Мені медаль ? Чи просто продавець поганий, що в нього така низька продуктивність праці?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
реклама
|