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Дефіцит зовнішньоторговельного
балансу досяг $2,6 млрд

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу досяг $2,6 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:44

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу досяг $2,6 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2017 році склало $2,63 млрд, тоді як за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $0,54 млрд.

Дивися повний текст Дефіцит зовнішньоторговельного балансу досяг $2,6 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:44

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trololo
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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