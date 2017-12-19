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Нового Chevrolet Niva не буде: американці зупинили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лют, 2018 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Спільне підприємство американської корпорації General Motors і російського об'єднання "АвтоВАЗ", яка випускає автомобілі Chevrolet Niva в Тольятті, призупинило роботи з проекту створення нового покоління автомобіля.
Дивися повний текст Нового Chevrolet Niva не буде: американці зупинили розробку в Тольятті
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