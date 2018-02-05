Біткойнами обзавелися депутати і навіть співробітники залізниці.
Дивися повний текст ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка).
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Додано: Суб 17 лют, 2018 14:18
ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка).
Додано: Суб 17 лют, 2018 14:18
Ну конечно же - кто в Украине на острие технологий и смотрит дальше остальных?
Правильно - депутат и прочая чиновничья клика.
Уверен, даже США не похвастаются такими прогрессивными сенаторами. Они то, дураки, максимум в акции Apple могут додуматься свои кровные вложить. И профит в 30% годовых за сказку сочтут - мозгами то попроще наших будут.
А вот наши гении - за 4 года распознали, во что вложиться, заработав 4000%
На кого этот бред рассчитан? Всем понятно, что коррупционеры так отмывают деньги. Украл 100 млн долларов - не страшно. Пишешь, что купил 10 тыс биткоинов по баксу за штуку в 2010, и перед совестью и законом чист.
Страна удивительных возможностей...
Додано: Суб 17 лют, 2018 15:01
Re: ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)
Пока вся исполнительная(мусарня, сбу) и прочая привластная шушваль будет отжимать фермы, а не бороться с коррупцией - такие новостью станут трендом. Разве нельзя отследить транзакции по кошелькам? Да легко! Можно ведь по квитанциям пробить кому отдавали нал и с какого на какой кошелек и когда делались перечисления? Можно... Бида она в другом - все хотят наживиться, от патрульного до прокурора.
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