ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)

Додано: Суб 17 лют, 2018 16:20

Как эти миллионеры не поймут, что биток - это МММ? Основа стабильного преумножения капитала - депозит в гривне на год, если чё фонд гарантирования вкладов подстархует!

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.