RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-7 біткойн-мільйонерів
Одеси (інфографіка)

ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 14:18

ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Біткойнами обзавелися депутати і навіть співробітники залізниці.

Дивися повний текст ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80174
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 14:18

Ну конечно же - кто в Украине на острие технологий и смотрит дальше остальных?

Правильно - депутат и прочая чиновничья клика.

Уверен, даже США не похвастаются такими прогрессивными сенаторами. Они то, дураки, максимум в акции Apple могут додуматься свои кровные вложить. И профит в 30% годовых за сказку сочтут - мозгами то попроще наших будут.

А вот наши гении - за 4 года распознали, во что вложиться, заработав 4000%

На кого этот бред рассчитан? Всем понятно, что коррупционеры так отмывают деньги. Украл 100 млн долларов - не страшно. Пишешь, что купил 10 тыс биткоинов по баксу за штуку в 2010, и перед совестью и законом чист.

Страна удивительных возможностей...
Detractoris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 03.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 15:01

Re: ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)

Пока вся исполнительная(мусарня, сбу) и прочая привластная шушваль будет отжимать фермы, а не бороться с коррупцией - такие новостью станут трендом. Разве нельзя отследить транзакции по кошелькам? Да легко! Можно ведь по квитанциям пробить кому отдавали нал и с какого на какой кошелек и когда делались перечисления? Можно... Бида она в другом - все хотят наживиться, от патрульного до прокурора.
trix_kr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 22.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 15:26

Re: ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)

уверен, что все 7 слово биткоин первый раз услышали в 2017 году. Мрази, что тут ещё скажешь. Цинизм зашкаливает. В шоке от масштабов коррупции в этой стране. Только вдумайтесь - рядовые депутаты облсовета декларируют по 20-30 лямов зелени и это только часть активов...
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 15.09.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 16:20

Как эти миллионеры не поймут, что биток - это МММ? Основа стабильного преумножения капитала - депозит в гривне на год, если чё фонд гарантирования вкладов подстархует!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 21.11.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 22:33

На самом деле доказать, что ты купил монеты в 2011-2012-2013 очень легко. Не нужны платёжки, сканы, явки, пр. Просто предоставь адрес с монетами и подпиши любое сообщение-идентификатор своим закрытым ключом. Только вот никто из них это не сделает, а свистеть легко.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 445
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна збільшила експорт до $52,3 млрд (інфографіка) 1, 2
R2 » П'ят 16 лют, 2018 12:35
10 411
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 01:30
bodia1406
Біткойн може "впасти" в 2 рази. Чому найбільший...
R2 » Сер 14 лют, 2018 08:11
7 182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 15:04
THB
Блокчейн не гарантує анонімність біткойн-платежів
R2 » Пон 05 лют, 2018 08:53
3 156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 12:35
cannabis_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4380)
17.02.2018 22:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.