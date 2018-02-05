Біткойнами обзавелися депутати і навіть співробітники залізниці.
Дивися повний текст ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка).
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Додано: Суб 17 лют, 2018 14:18
ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка).
Додано: Суб 17 лют, 2018 14:18
Ну конечно же - кто в Украине на острие технологий и смотрит дальше остальных?
Правильно - депутат и прочая чиновничья клика.
Уверен, даже США не похвастаются такими прогрессивными сенаторами. Они то, дураки, максимум в акции Apple могут додуматься свои кровные вложить. И профит в 30% годовых за сказку сочтут - мозгами то попроще наших будут.
А вот наши гении - за 4 года распознали, во что вложиться, заработав 4000%
На кого этот бред рассчитан? Всем понятно, что коррупционеры так отмывают деньги. Украл 100 млн долларов - не страшно. Пишешь, что купил 10 тыс биткоинов по баксу за штуку в 2010, и перед совестью и законом чист.
Страна удивительных возможностей...
Додано: Суб 17 лют, 2018 15:01
Re: ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)
Пока вся исполнительная(мусарня, сбу) и прочая привластная шушваль будет отжимать фермы, а не бороться с коррупцией - такие новостью станут трендом. Разве нельзя отследить транзакции по кошелькам? Да легко! Можно ведь по квитанциям пробить кому отдавали нал и с какого на какой кошелек и когда делались перечисления? Можно... Бида она в другом - все хотят наживиться, от патрульного до прокурора.
Додано: Суб 17 лют, 2018 15:26
Re: ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)
уверен, что все 7 слово биткоин первый раз услышали в 2017 году. Мрази, что тут ещё скажешь. Цинизм зашкаливает. В шоке от масштабов коррупции в этой стране. Только вдумайтесь - рядовые депутаты облсовета декларируют по 20-30 лямов зелени и это только часть активов...
Додано: Суб 17 лют, 2018 16:20
Как эти миллионеры не поймут, что биток - это МММ? Основа стабильного преумножения капитала - депозит в гривне на год, если чё фонд гарантирования вкладов подстархует!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Суб 17 лют, 2018 22:33
На самом деле доказать, что ты купил монеты в 2011-2012-2013 очень легко. Не нужны платёжки, сканы, явки, пр. Просто предоставь адрес с монетами и подпиши любое сообщение-идентификатор своим закрытым ключом. Только вот никто из них это не сделает, а свистеть легко.
Додано: Нед 18 лют, 2018 01:59
Самый крутой- Кривошея. Покупил по 80 центов за биток. Вот такой президент, прозорливый, нужен Украине. Класснючий. Такой и Путина переиграет- хоть в наперстки, хоть в многоходовочки.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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