За останні 10 років вартість квартир впала в три рази, констатують експерти
Дивися повний текст Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали ціни на житло у великих містах (інфографіка).
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Додано: Суб 17 лют, 2018 14:29
Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали...
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Дивися повний текст Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали ціни на житло у великих містах (інфографіка).
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