RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштують квартири в
Україні: ріелтори назвали...

Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 14:29

Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали...

Пропонуємо до обговорення:
За останні 10 років вартість квартир впала в три рази, констатують експерти

Дивися повний текст Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали ціни на житло у великих містах (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Російський ВТБ згортає бізнес в Україні 1, 2
R2 » П'ят 16 лют, 2018 16:06
11 441
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 15:14
Polly
МВФ радить Україні продавати держпідприємства 1, 2
R2 » П'ят 16 лют, 2018 10:22
11 322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 13:51
slavek
Стало відомо, кому в Україні перерахують пенсії за...
R2 » П'ят 16 лют, 2018 21:30
3 198
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 05:30
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.