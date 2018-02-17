За останні 10 років вартість квартир впала в три рази, констатують експерти
Дивися повний текст Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали ціни на житло у великих містах (інфографіка).
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Додано: Суб 17 лют, 2018 14:29
Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали...
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Дивися повний текст Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали ціни на житло у великих містах (інфографіка).
Додано: Суб 17 лют, 2018 14:30
Лучше свою маленьку хату. Квартира и хуже и дороже. Осбб,жэки, совки соседи.
Додано: Суб 17 лют, 2018 16:39
З якого то дива у Херсоні квартири дорожчі, ніж у Львові? Ну а те що бетон буде дешевшати - то це і не експерту зрозуміло. Кількість нового будівництва збільшується, кількість населення України зменшується, доходи кардинально не зростають, нормального кредитування немає - так що навряд чи буіттокадорожать, швидше навпаки.
Додано: Нед 18 лют, 2018 01:48
А шо нашли в Херсоне- нефть, газ или кимберлитовую трубку?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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