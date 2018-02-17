За останні 10 років вартість квартир впала в три рази, констатують експерти
Дивися повний текст Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали ціни на житло у великих містах (інфографіка).
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Додано: Суб 17 лют, 2018 14:29
Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали...
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Дивися повний текст Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали ціни на житло у великих містах (інфографіка).
Додано: Суб 17 лют, 2018 14:30
Лучше свою маленьку хату. Квартира и хуже и дороже. Осбб,жэки, совки соседи.
Додано: Суб 17 лют, 2018 16:39
З якого то дива у Херсоні квартири дорожчі, ніж у Львові? Ну а те що бетон буде дешевшати - то це і не експерту зрозуміло. Кількість нового будівництва збільшується, кількість населення України зменшується, доходи кардинально не зростають, нормального кредитування немає - так що навряд чи буіттокадорожать, швидше навпаки.
Додано: Нед 18 лют, 2018 01:48
А шо нашли в Херсоне- нефть, газ или кимберлитовую трубку?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 18 лют, 2018 13:19
В Херсоне 2 мореходки еще с советских времен. Люди ходят в море, хорошо зарабатывают. Их жены выкаблучиваются друг перед другом. В общем всё как у всех.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:02
NetSerpent Найдите мне 2-3 строителя не уехавших в Польшу в Киеве, на весну очень нужно. И лекцию им прочитайте про будет только дешеветь, хочу что-бы под вашим непосредственным руководством забор построили.
Додано: Пон 19 лют, 2018 10:30
Re: Скільки коштують квартири в Україні: ріелтори назвали...
Був разок в Херсоні - дира-дирою. Я думаю, що підвищений платоспроможний попит призвів би до зростання побудови якісних новобудов в Херсоні. Не знаю, таке існує? Місто шалено розбудовується?
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