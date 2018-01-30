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Шість голів розвідок США
закликали американців не...

Шість голів розвідок США закликали американців не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:15

Шість голів розвідок США закликали американців не...

Пропонуємо до обговорення:
Голови шести найбільших відомств США закликали громадян США не користуватися смартфонами Huawei і ZTE.

Дивися повний текст Шість голів розвідок США закликали американців не купувати смартфони Huawei і ZTE.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:15

Пошел уже очень грязный маркетинг от аппл. Это и не удивительно. Китайцы догнали в телефонии американские компании и чтобы их чуть притормозить придумывают истории всякие, в которых нужно обвинять прежде всего самих американцев.

Взять тот же гугл. Он собирает о пользователях достаточно много персональной информации, которую использует не совсем законно с точки зрения украинского законодательства.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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