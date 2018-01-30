Голови шести найбільших відомств США закликали громадян США не користуватися смартфонами Huawei і ZTE.
Дивися повний текст Шість голів розвідок США закликали американців не купувати смартфони Huawei і ZTE.
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Додано: Суб 17 лют, 2018 17:15
Шість голів розвідок США закликали американців не...
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Дивися повний текст Шість голів розвідок США закликали американців не купувати смартфони Huawei і ZTE.
Додано: Суб 17 лют, 2018 17:15
Пошел уже очень грязный маркетинг от аппл. Это и не удивительно. Китайцы догнали в телефонии американские компании и чтобы их чуть притормозить придумывают истории всякие, в которых нужно обвинять прежде всего самих американцев.
Взять тот же гугл. Он собирает о пользователях достаточно много персональной информации, которую использует не совсем законно с точки зрения украинского законодательства.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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