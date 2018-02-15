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Американські психологи обчислили
зарплату "щасливої...

Американські психологи обчислили зарплату "щасливої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:50

Американські психологи обчислили зарплату "щасливої...

Пропонуємо до обговорення:
Психологи університетів Вірджинії та Пердью (штат Індіана) з'ясували оптимальний розмір доходу в середньому по світу: $95 тис. на рік дозволять одній людині бути повністю задоволеною життям, для емоційної рівноваги вистачить і $60-75 тис. на рік.

Дивися повний текст Американські психологи обчислили зарплату "щасливої людини" для всього світу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 20:50

Что-то я сомневаюсь, что в Европе особо много зарабатывают по 200тыс долларов (100 доход + 100 налоги для такого дохода)
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:41

civ вот потому эти гей-ропейцы и выглядят жалко, психов поголовно посещают- денег не хватает, оттого же и бабы у них страшные..
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 17 лют, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:43

Re: Американські психологи обчислили зарплату "щасливої люди

А как же все те исследвания, которые утверждали, что с ростом дохода выше примерно 10тыс/год на душу кривая довольства неумолимо превращается в горизонталь?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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