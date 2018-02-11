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Українці здійснили карткових
операцій на 2,1 трлн грн.

Українці здійснили карткових операцій на 2,1 трлн грн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:09

Українці здійснили карткових операцій на 2,1 трлн грн.

Пропонуємо до обговорення:
Частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилася до 39,3% (на 3,8% з початку 2017 року).

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:09

С учетом инфляции все наоборот получается....
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