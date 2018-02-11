Згідно з даними Держстату, найпопулярніша мета вояжу у наших громадян - приватна поїздка.
Дивися повний текст Куди найбільше їздять українці: від Польщі до Піткерну.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 00:16
Куди найбільше їздять українці: від Польщі до Піткерну
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Дивися повний текст Куди найбільше їздять українці: від Польщі до Піткерну.
Додано: Нед 18 лют, 2018 00:16
После слов "Турция, где побывало всего 29,4 тыс. ... и 406 украинцев съездили в Танзанию" эту госслужбу статистики можно смело закрывать.
"По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики количество украинских туристов не только продолжает стабильно расти, но и достигает рекордных показателей... За девять месяцев 2017 года поток украинских туристов в Турцию достиг рекордного показателя в 1 118 032 граждан Украины, что на 23,16 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года"
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