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Куди найбільше їздять українці:
від Польщі до Піткерну

Куди найбільше їздять українці: від Польщі до Піткерну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 00:16

Куди найбільше їздять українці: від Польщі до Піткерну

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними Держстату, найпопулярніша мета вояжу у наших громадян - приватна поїздка.

Дивися повний текст Куди найбільше їздять українці: від Польщі до Піткерну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 00:16

После слов "Турция, где побывало всего 29,4 тыс. ... и 406 украинцев съездили в Танзанию" эту госслужбу статистики можно смело закрывать.

"По данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики количество украинских туристов не только продолжает стабильно расти, но и достигает рекордных показателей... За девять месяцев 2017 года поток украинских туристов в Турцию достиг рекордного показателя в 1 118 032 граждан Украины, что на 23,16 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года"
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 07:05

EKO

Эту "службу" даже создавать не надо было. Толку от нее чуть - собирают данные (и нередко дань:-) с бизнеса, и на основе полученных данных эти тысычи людей делают такие "заключения" - отлично видим, как они рисуют инфляцию, например, какую сказало правительство, и среднюю зарплату - по данным предприятий со штатом свыше определенного, ага. А еще я знаю нескольких клинических идиотов, не способных отличить среднюю арифметическую от средней гармонической - они там не только работают, но и карьеру очень нехило делают. Как бывший таможенник знаю, что в статуправления попадает изначально бредовая, нифига не показательная статистика внешней торговли... На основе которой, к слову, защищаются почти все диссертации по экономике)))))
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:40

У Харькове зростае авiа потiк до ЕС.
Forumnew
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:40

  EKO написав:После слов "Турция, где побывало всего 29,4 тыс. ... и 406 украинцев съездили в Танзанию" эту госслужбу статистики можно смело закрывать."

Если указана цель -"туризм", нужно на пару бумажек больше, чем если указывать "приватний"
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:45

Целый один украинец слетал за год в Канаду? что за дикая чушь?
Адепт объективной истины и абстрактной справедливости.
=== Пролетарии всех стран, пролетайте! === === Censeo, Moscoviam esse delendam. ===
herr_stratege
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