У 2017 році в Німеччині було продано 3,44 мільйона нових автомобілів, що на 2,7% більше, ніж в попередньому році. Про це повідомило Федеральне Управління Автотранспорту Німеччини.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 01:44
Які авто вподобали автолюбителі Німеччини
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Дивися повний текст Які авто вподобали автолюбителі Німеччини.
Додано: Нед 18 лют, 2018 01:44
Дайте я угадаю ответ на заголовок: предпочитают Мерседес CЛ и Порше 911, а покупают по-прежнему ФВ Гольф
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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