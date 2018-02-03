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Які авто вподобали
автолюбителі Німеччини

Які авто вподобали автолюбителі Німеччини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 01:44

Які авто вподобали автолюбителі Німеччини

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році в Німеччині було продано 3,44 мільйона нових автомобілів, що на 2,7% більше, ніж в попередньому році. Про це повідомило Федеральне Управління Автотранспорту Німеччини.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 01:44

Дайте я угадаю ответ на заголовок: предпочитают Мерседес CЛ и Порше 911, а покупают по-прежнему ФВ Гольф
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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