Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2018 року зменшився на 0,8 пункту в порівнянні з груднем 2017 року.
Дивися повний текст В Україні знову погіршилися споживчі настрої.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 01:52
В Україні знову погіршилися споживчі настрої
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Дивися повний текст В Україні знову погіршилися споживчі настрої.
Додано: Нед 18 лют, 2018 01:52
Нужно срочно закрыть пару-тройку неправильных СМИ, развели зрадострадания, понимаешь, а у народа падает.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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