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В Україні знову погіршилися
споживчі настрої

В Україні знову погіршилися споживчі настрої
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 01:52

В Україні знову погіршилися споживчі настрої

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2018 року зменшився на 0,8 пункту в порівнянні з груднем 2017 року.

Дивися повний текст В Україні знову погіршилися споживчі настрої.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 01:52

Нужно срочно закрыть пару-тройку неправильных СМИ, развели зрадострадания, понимаешь, а у народа падает.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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