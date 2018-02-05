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Британська організація пропонує
запровадити БОД для робочих

Британська організація пропонує запровадити БОД для робочих
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:48

Британська організація пропонує запровадити БОД для робочих

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі роки автоматизація торкнеться 13,7 млн жителів Великобританії.

Дивися повний текст Британська організація пропонує запровадити БОД для робочих.
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