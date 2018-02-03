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Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лют, 2018 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Українським законодавцям запропонували оподаткувати власників автомобілів на іноземній реєстрації.
Дивися повний текст Платний проїзд для авто на іноземних номерах: як це зроблено за кордоном і що може вийти в Україні
.
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