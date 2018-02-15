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Податок на світло: за рік
держава отримала майже 5...

Податок на світло: за рік держава отримала майже 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:17

Податок на світло: за рік держава отримала майже 5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Дивися повний текст Податок на світло: за рік держава отримала майже 5 мільярдів від сплати акцизу на електроенергію.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:17

Парадокс але дорогое электричество для домогосподарств вигидно- люди почитают економити. А держава импортует меньше газу, вугiлля- тем самим виравнивает баланс экспорт - импорт.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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