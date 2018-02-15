Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.
Дивися повний текст Податок на світло: за рік держава отримала майже 5 мільярдів від сплати акцизу на електроенергію.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 11:17
Податок на світло: за рік держава отримала майже 5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на світло: за рік держава отримала майже 5 мільярдів від сплати акцизу на електроенергію.
Додано: Нед 18 лют, 2018 11:17
Парадокс але дорогое электричество для домогосподарств вигидно- люди почитают економити. А держава импортует меньше газу, вугiлля- тем самим виравнивает баланс экспорт - импорт.
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