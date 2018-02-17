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Українці розповіли, за що люблять
свою роботу (інфографіка)

Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:27

Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Для 78% опитаних українців пошук роботи пов'язаний з проблемами і труднощами.

Дивися повний текст Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:27

За что, за что,-за деньги. Были бы деньги -не работал бы))
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:27

За что, за что,-за деньги. Были бы деньги -не работал бы))
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 13:42

Так тут же тех, кто работает не опрашивали. Только офисных времяпроводителей.
Опросили бы рабочих у станка или батраков фермерских про удовлетверенность работой, продвижение по карьерной лестнице, свободный график.
vak
 
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  сірий написав:За что, за что,-за деньги. Были бы деньги -не работал бы))


Да,нам приду рков японцев не понять. Вот народ эти японцы,любят работать,как муравьи. А украинцы любят "шариться" и чтоб за это кто то платил, и побольше!
драйвер
 
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