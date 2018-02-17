Для 78% опитаних українців пошук роботи пов'язаний з проблемами і труднощами.
Дивися повний текст Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка).
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Додано: Нед 18 лют, 2018 11:27
Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)
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Дивися повний текст Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка).
Додано: Нед 18 лют, 2018 13:42
Так тут же тех, кто работает не опрашивали. Только офисных времяпроводителей.
Опросили бы рабочих у станка или батраков фермерских про удовлетверенность работой, продвижение по карьерной лестнице, свободный график.
Додано: Нед 18 лют, 2018 14:12
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