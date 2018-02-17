Для 78% опитаних українців пошук роботи пов'язаний з проблемами і труднощами.
Дивися повний текст Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка).
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Додано: Нед 18 лют, 2018 11:27
Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка).
Додано: Нед 18 лют, 2018 13:42
Опросили бы рабочих у станка или батраков фермерских про удовлетверенность работой, продвижение по карьерной лестнице, свободный график.
Додано: Нед 18 лют, 2018 14:12
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:20
Re: Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографі
вы похоже мало знаете про Японию, у япошек то особо выбора и нет )
Для них мы живём в роскоши, по своему конечно, у них там такие проблемы, о существовании которых, прожив тут жизнь, можно так и не узнать )
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:40
драйвер
...понятное дело, у нас неважно, работаешь или шаришься, даже если не работаешь, все равно получишь субсидию и не подохнешь с голоду. А в Японии, с их депозитной системой оплаты за коммуналку и "умными" счетчиками если не будет заплачено наперед за электричество, есть все шансы тупо замерзнуть ночью. И как бы весь ход истории показывает, где правильнее - явно не там, где шарятся
Додано: Нед 18 лют, 2018 18:15
Re: Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографі
Не могу понять, почему так любят ставить в пример страны (типа Япония, Корея), где пашут по 12-14 часов и несколько дней в году отпуск. Ну развитая экономика у них, быстрые поезда и что, от этого человек счастлив что-ли? А я счастлив тем, что работаю 5-6 часов, куча праздников и выходных и каждый вечер вместе с семьёй отдыхаю с бутылочкой пива и не только. Как то с голоду не умираю и не замерзаю и Япония мне не пример.
Додано: Нед 18 лют, 2018 21:25
Что бюджетник? Понятно,что любимое дело лодырей - отдых и пиво. Фу, мне такие люди противны.
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:18
Re: Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографі
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