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Українці розповіли, за що люблять
свою роботу (інфографіка)

Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:27

Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Для 78% опитаних українців пошук роботи пов'язаний з проблемами і труднощами.

Дивися повний текст Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:27

За что, за что,-за деньги. Были бы деньги -не работал бы))
сірий
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Опросили бы рабочих у станка или батраков фермерских про удовлетверенность работой, продвижение по карьерной лестнице, свободный график.
vak
 
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  сірий написав:За что, за что,-за деньги. Были бы деньги -не работал бы))


Да,нам приду рков японцев не понять. Вот народ эти японцы,любят работать,как муравьи. А украинцы любят "шариться" и чтоб за это кто то платил, и побольше!
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:20

Re: Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографі

  драйвер написав:Да,нам приду рков японцев не понять. Вот народ эти японцы,любят работать,как муравьи. А украинцы любят "шариться" и чтоб за это кто то платил, и побольше!

вы похоже мало знаете про Японию, у япошек то особо выбора и нет )
Для них мы живём в роскоши, по своему конечно, у них там такие проблемы, о существовании которых, прожив тут жизнь, можно так и не узнать )
iAlex
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:40

драйвер

...понятное дело, у нас неважно, работаешь или шаришься, даже если не работаешь, все равно получишь субсидию и не подохнешь с голоду. А в Японии, с их депозитной системой оплаты за коммуналку и "умными" счетчиками если не будет заплачено наперед за электричество, есть все шансы тупо замерзнуть ночью. И как бы весь ход истории показывает, где правильнее - явно не там, где шарятся
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 18:15

Re: Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографі

  драйвер написав:Да,нам приду рков японцев не понять. Вот народ эти японцы,любят работать,как муравьи. А украинцы любят "шариться" и чтоб за это кто то платил, и побольше!

Не могу понять, почему так любят ставить в пример страны (типа Япония, Корея), где пашут по 12-14 часов и несколько дней в году отпуск. Ну развитая экономика у них, быстрые поезда и что, от этого человек счастлив что-ли? А я счастлив тем, что работаю 5-6 часов, куча праздников и выходных и каждый вечер вместе с семьёй отдыхаю с бутылочкой пива и не только. Как то с голоду не умираю и не замерзаю и Япония мне не пример.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:25

  Попаданец написав:
  драйвер написав:Да,нам приду рков японцев не понять. Вот народ эти японцы,любят работать,как муравьи. А украинцы любят "шариться" и чтоб за это кто то платил, и побольше!

Не могу понять, почему так любят ставить в пример страны (типа Япония, Корея), где пашут по 12-14 часов и несколько дней в году отпуск. Ну развитая экономика у них, быстрые поезда и что, от этого человек счастлив что-ли? А я счастлив тем, что работаю 5-6 часов, куча праздников и выходных и каждый вечер вместе с семьёй отдыхаю с бутылочкой пива и не только. Как то с голоду не умираю и не замерзаю и Япония мне не пример.


Что бюджетник? Понятно,что любимое дело лодырей - отдых и пиво. Фу, мне такие люди противны.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:18

Re: Українці розповіли, за що люблять свою роботу (інфографі

  драйвер написав:Что бюджетник? Понятно,что любимое дело лодырей - отдых и пиво. Фу, мне такие люди противны.

вы написали 1396 комментариев, а могли бы работать вместо этого.
идите работайте! родина вас не забудет!
п.с. я так понимаю, что сейчас вы не работаете. а зря, ночью тоже можно работать!
Pegasmaster
 
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