У 2017 році з України поставили в інші країни 347 тонн виноградних равликів на $360 тис.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 16:19
Які країни в 2017 році купували українських равликів
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Дивися повний текст Які країни в 2017 році купували українських равликів.
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:19
Учитывая, что на файненсе ЭТА ЖЕ новость несколько недель тому уже появлялась, хотелось бы анонсировать новость о росте экспорта украинских шмелей... Не помню только, как там их измеряли... Тоннами? Дюймами?.. Кто в теме, присоединяйтесь))))
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