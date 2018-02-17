RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які країни в 2017 році
купували українських равликів

Які країни в 2017 році купували українських равликів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:19

Які країни в 2017 році купували українських равликів

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році з України поставили в інші країни 347 тонн виноградних равликів на $360 тис.

Дивися повний текст Які країни в 2017 році купували українських равликів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80187
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:19

Учитывая, что на файненсе ЭТА ЖЕ новость несколько недель тому уже появлялась, хотелось бы анонсировать новость о росте экспорта украинских шмелей... Не помню только, как там их измеряли... Тоннами? Дюймами?.. Кто в теме, присоединяйтесь))))
max_us_ua
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 17.11.08
Подякував: 428 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Став відомий найбільший пасажирський порт Європи в 2017 р
R2 » Нед 18 лют, 2018 16:41
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 16:41
max_us_ua
Продуктові картки в РФ запустять в 2019 році
R2 » Суб 17 лют, 2018 09:57
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 11:09
antey1969
Українських водіїв можуть змусити заправлятися біопаливом 1, 2
R2 » П'ят 16 лют, 2018 09:27
18 798
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 01:21
bodia1406
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4403)
18.02.2018 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.