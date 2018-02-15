Він обслужив 12,3 млн осіб, що на 2,4% перевищує показник 2016 року.
Дивися повний текст Став відомий найбільший пасажирський порт Європи в 2017 р.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 16:41
Став відомий найбільший пасажирський порт Європи в 2017 р
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Дивися повний текст Став відомий найбільший пасажирський порт Європи в 2017 р.
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:41
Вспоминаю, как лет 15 назад ездил в Питер - туда тоже финны за бухлом ездили, в каналы с набережной поблевать
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