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Став відомий найбільший
пасажирський порт Європи в 2017 р

Став відомий найбільший пасажирський порт Європи в 2017 р
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:41

Став відомий найбільший пасажирський порт Європи в 2017 р

Пропонуємо до обговорення:
Він обслужив 12,3 млн осіб, що на 2,4% перевищує показник 2016 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:41

Вспоминаю, как лет 15 назад ездил в Питер - туда тоже финны за бухлом ездили, в каналы с набережной поблевать
max_us_ua
 
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