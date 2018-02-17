Про це свідчать електронні декларації.
Дивися повний текст Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чиновники.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 16:42
Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чиновники
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чиновники.
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:42
Что-то меня настораживают депутат Палпатин и кандидат в Президенты Дарт Вейдер...
Додано: Нед 18 лют, 2018 16:47
Теперь их величают - Инвесторы и неприменно с большой буквы. Гройсман обещал носить инвесторов на руках, обещание держит
Додано: Нед 18 лют, 2018 17:05
Че, совсем упали с дуба редакторы?
В прошлом году не было такого курса биткоина, по которому за 58 млн гривен можно было купить 7711 штук!
Это получается 7500 грн за монету. Последний раз такое счастье было в 2015, но никак не 2017 году!
Где-то ошибка, и думаю, что не в декларации этого "инвестора-гения", а скорее в перепечатках журналистов. Не мог этот наперсточник, использовавший биткоин в качестве схемы легитимизации украденного, оплашать на простых расчетах.
Кстати, сегодня такое количество монет будет стоить 83 млн долларов, или 2,25 млрд гривен.
Этого самородка надо срочно в список биткоин-миллиардеров Форбс добавлять, куда-нибудь сразу после Виталика Бутерина, создателя Ethereum...
Сюр какой-то. И главное, что все хавают! Ни уголовного дела, ни публичного резонанса!
Додано: Нед 18 лют, 2018 19:18
Re: Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чинов
Необходимо называть вещи своими именами. Какой ещё "капитал"?! Это украденные из бюджета, а точнее, у народа Украины средства.
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