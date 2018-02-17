RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо 7 сфер, куди інвестують
капітал українські чиновники

Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чиновники
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:42

Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чиновники

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать електронні декларації.

Дивися повний текст Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чиновники.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80187
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:42

Что-то меня настораживают депутат Палпатин и кандидат в Президенты Дарт Вейдер...
max_us_ua
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 17.11.08
Подякував: 428 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 16:47

Теперь их величают - Инвесторы и неприменно с большой буквы. Гройсман обещал носить инвесторов на руках, обещание держит
Moimir
 
Повідомлень: 321
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 17:05

Че, совсем упали с дуба редакторы?

В прошлом году не было такого курса биткоина, по которому за 58 млн гривен можно было купить 7711 штук!

Это получается 7500 грн за монету. Последний раз такое счастье было в 2015, но никак не 2017 году!

Где-то ошибка, и думаю, что не в декларации этого "инвестора-гения", а скорее в перепечатках журналистов. Не мог этот наперсточник, использовавший биткоин в качестве схемы легитимизации украденного, оплашать на простых расчетах.

Кстати, сегодня такое количество монет будет стоить 83 млн долларов, или 2,25 млрд гривен.

Этого самородка надо срочно в список биткоин-миллиардеров Форбс добавлять, куда-нибудь сразу после Виталика Бутерина, создателя Ethereum...

Сюр какой-то. И главное, что все хавают! Ни уголовного дела, ни публичного резонанса!
Detractoris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 03.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:18

Re: Названо 7 сфер, куди інвестують капітал українські чинов

Необходимо называть вещи своими именами. Какой ещё "капитал"?! Это украденные из бюджета, а точнее, у народа Украины средства.
De Bil
 
Повідомлень: 282
З нами з: 22.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Куди найбільше їздять українці: від Польщі до Піткерну
R2 » Нед 18 лют, 2018 00:16
5 193
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 20:45
herr_stratege
У кого можуть забрати пенсії: названо умову 1, 2, 3
R2 » П'ят 16 лют, 2018 11:56
21 1353
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 14:27
slavek
Українські хакери вкрали криптовалюту на 50 мільйонів...
R2 » П'ят 16 лют, 2018 17:42
2 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 17:47
antikkristall
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4403)
18.02.2018 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.