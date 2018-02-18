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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Нед 18 лют, 2018 17:07
Чи варто довіряти подібним сервісам?
Роздумую над тим, щоб скористатися послугоя короткого крежиту, але все ж таки вагаюсь, бо це вперше. Вириішив порівняти и умови і в процессі пошуку найкращих натикнувся на такий сервіс kredits24.com.ua де майже всі кредитні предсатавлені. Начебто все зручно порівняв, обрав те,що підходить і зразу оформив. Але не шахраї це якись часом? Підкажіть, можливо хтось подібним вже користувався?
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