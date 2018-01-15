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Де складають найнадійніші
автомобілі - рейтинг

Де складають найнадійніші автомобілі - рейтинг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 17:49

Де складають найнадійніші автомобілі - рейтинг

Пропонуємо до обговорення:
Американське дослідницьке агентство J. D. Power склало рейтинг надійності продукції автомобільних брендів за 2018 рік.

Дивися повний текст Де складають найнадійніші автомобілі - рейтинг.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 17:49

10. Lincoln — 133 проблемы на 100 автомобилей.

9. Toyota — 123 поломки на 100 автомобилей.

8. BMW — 127 поломок на 100 автомобилей.

7. Hyundai — 124 проблемы на 100 автомобилей.

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