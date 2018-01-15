Американське дослідницьке агентство J. D. Power склало рейтинг надійності продукції автомобільних брендів за 2018 рік.
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Додано: Нед 18 лют, 2018 17:49
Де складають найнадійніші автомобілі - рейтинг
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Дивися повний текст Де складають найнадійніші автомобілі - рейтинг.
Додано: Нед 18 лют, 2018 17:49
10. Lincoln — 133 проблемы на 100 автомобилей.
9. Toyota — 123 поломки на 100 автомобилей.
8. BMW — 127 поломок на 100 автомобилей.
7. Hyundai — 124 проблемы на 100 автомобилей.
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