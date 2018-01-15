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Як отримати криптоспадщину

Як отримати криптоспадщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:18

Як отримати криптоспадщину

Пропонуємо до обговорення:
Після смерті криптоінвестора всі його біткойни і альткойни потрапляють в сіру зону.

Дивися повний текст Як отримати криптоспадщину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:18

Это действительно важная проблема! Например, я единственный в своей семье, кто имеет доступ к нашей семейной крипте. Основная причина в том, что только я понимаю в компьютерах и криптовалютах, остальные же не только ничего не смыслят в крипте, но и боятся таких вещей, как огня, для них это очень сложно, они во всем сомневаются, им нужен руководитель, они, в конце концов, начнут просить помощи у других людей, которым раскроют случайно важные данные!
Сколько ни пытался научить жену пользоваться криптой, так ничего и не вышло! Человек просто идет в отказ - боится!
P. S. Своим родственникам говорю, что деньги выиграл в лотерею, т к они ничего не поймут в этом, т к большинство из них даже карточками Виза боятся пользоваться, всё только в бумажках воспринимают по-старинке, только бумажки для них деньги, всё остальное - страшное и непонятное что-то. Мне иногда кажется, что я среди них инопланетянин, а они отсталые аборигены :)
Ferox
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:37

Актуальная тема - кривая числа суицидов криптоинвесторов обратно пропорциональна курсу биткоина. :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 21:12

Тема справді дуже актуальна. Невеличку частину своєї крипти я тримаю на біржі. Там двофакторна автентифікація. Пароль і логін я дала тим, корму довіряю, а також PUK-код від номеру телефону, до якого прив'язаний акаунт, щоб була змога відновити номер в разі чого. За PUK-кодом ходила до оператора і проговорювала процедуру відновлення. І всім раджу, якщо користуєтесь двофакторною автентифікацією.

Інша частина на апаратному гаманці на комп'ютері (Mac), який використовую виключно для того, щоб там зберігати крипту. Тримаю декілька бекапів системи на різних зовнішних жорстких дисках. Де комп'ютер і диски з бекапами теж повідомила дорогих мені людей.

Але планую від цього відмовитись. Всю крипту треба тримати на холодних гаманцях.

Стосовно "крипто-супердержави" Білорусі і її лідера-ідіота Лукашенко. Одразу видно, на якому рівні вони там розібрались з темою. "..передбачає заповідання токенів". З таким же успіхом Маск міг би заповісти відправлену в космос машину жебраку з сусідньої вулиці.
Petro Kabluk
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:47

  warlamp написав:Актуальная тема - кривая числа суицидов криптоинвесторов обратно пропорциональна курсу биткоина. :mrgreen:

Эта проблема решается сама собой. Чем больше самоубийств среди криптоинвесторов, тем меньше криптоинвесторов-самоубийц.
Dear_Sir
 
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